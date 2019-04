Tsitsipas supera Kukushkin e enfrenta 'desafeto' Medvedev na próxima rodada em Monte Carlo

Sexto mais bem cotado ao título no Masters 1000 de Monte Carlo, o grego #8 Stefanos Tsitsipas fez valer seu favoritismo e avançou no torneio. Estreando direto na segunda rodada, nesta quarta-feira (17), ele encarou o cazaque #42 Mikhail Kukushkin e triunfou em sets diretos, marcando parciais de 6/3 e 7/5, após 1h44 de confronto.

Nas oitavas de final do Rolex Monte-Carlo Masters, o grego terá um duelo de jovens com o russo #14 Daniil Medvedev, que já fez dois jogos e cedeu apenas cinco games aos rivais. Sua última vitória veio diante do moldavo #45 Radu Albot, que foi superado em apenas 69 minutos, com o placar final de 6/1 e 6/2.

Será o quarto encontro entre o grego e o russo desde o ano passado, o primeiro na atual temporada. Medvedev levou a melhor nos três embates de 2018, venceu de virada na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, encontro em que os dois tiveram um grande desentendimento. Além disso, eles se enfrentaram também na segunda rodada do US Open e nas quartas de final no ATP 500 da Basileia.