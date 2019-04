Austrália vence Belarus no duelo decisivo de duplas e vai à final da Fed Cup

Na madrugada deste domingo (21), as quadras de Brisbane presenciaram o duelo entre as Federações da Austrália e de Belarus que buscavam uma vaga para a final da Fed Cup. A dona da casa acabou levando a melhor em cima da federação européia, vencendo por a 2 a 1 no dia decisivo (depois de empatar em 1 a 1 no dia anterior).

O primeiro confronto do dia foi de luxo. A #9 Ashleigh Barty enfrentou a #10 Aryna Sabalenka. Barty acabou vencendo a adversária por parciais de duplo 6/2, em 1h20. Em sua vitória, Barty disparou 12 aces e 29 winners contra apenas uma dupla falta e sete erros não-forçados; Sabalenka fechou com dois aces e 15 winners contra oito dupla faltas e também 15 erros não-forçados.

O segundo encontro do dia foi entre veteranas e ex-top 10. A mamãe #61 Victoria Azarenka venceu a australiana #77 Sam Stosur por duplo 6/1 em 61 minutos. Azarenka disparou quatro aces e 14 winners em sua vitória e fechou com três dupla faltas e seis erros não-forçados; Sam disparou um único ace, disparou 14 winners, cometeu oito dupla faltas e 23 erros não-forçados.

Empatadas no placar, as equipes foram ao jogo de dupla para disputar a vaga na final. Apesar do sucesso recente de Sabalenka em duplas, ela e Azarenka acabaram perdendo para a supremacia de Sam Stosur e Ash Barty (duas das melhores duplistas dos tempos atuais) por 7/5, 3/6 e 6/2, em 1h57.

A dupla australiana fechou com quatro aces e duas duplas faltas. Além disso, ficaram com 33 winners e 22 erros não-forçados. As bielorrussas fecharam com dois aces e uma dupla falta no serviço, além de 31 winners e cometeram 14 erros não-forçados. Um stats que mostra que a dupla australiana soube agir melhor nos momentos decisivos.

Com a ótima vitória em cima da Federação de Belarus (que agora espera a edição de 2020 para tentar conquistar título), a Austrália rumo à final da Fed Cup e espera o resultado do confronto entre as Federações da França (formada por Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier, Alizé Cornet e Fiona Ferro) e da Romênia (formada por Simona Halep, Mihaela Buzarnescu e Monica Niculescu).