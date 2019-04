Thiem vence Pella em sets diretos e está na semifinal de Barcelona

Cabeça de chave número três, o #5 Dominic Thiem venceu o #28 Guido Pella em sets diretos para avançar às semifinais do ATP 500 de Barcelona. O austríaco fechou o dia de competições na Catalunha nesta sexta-feira (26) superando o argentino com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h42.

O primeiro set ficou marcado pelo equilíbrio entre os dois tenistas. Thiem conquistou a primeira quebra no sétimo game, mas Pella devolveu logo em seguida. A parcial seguiu firme até o austríaco conseguir novamente uma quebra e sacou sem dificuldades para o set para fechar em 7/5 em 1h03.

Ambos garantiram 13 pontos com bolas vencedoras e tiveram números próximos em relação a erros não forçados. Enquanto o quinto do ranking disparou 15, Pella foi pouco pior nesse quesito alcançando 17 erros. Em compensação, o tenista argentino venceu todos os nove pontos em que subiu à rede. Thiem obteve percentual de pontos vencidos melhor tanto com o primeiro quanto com o segundo saques.

O austríaco precisou de apenas duas quebras no segundo set para vencer com facilidade com o placar de 6/2. O rendimento do argentino caiu o suficiente a ponto do tenista conseguir ganhar apenas um ponto com bola vencedora.

Em busca de um lugar na final do Barcelona Open Banc Sabadell, o tenista austríaco irá enfrentar o #2 Rafael Nadal, 11 vezes campeão do torneio, que por sua vez venceu nas quartas de final o alemão #51 Jan-Lennard Struff por duplo 7/5.

Dominic Thiem e Rafael Nadal irão se enfrentar pela 12ª vez no circuito - 11 destes jogos foram disputados em torneios de saibro. O único jogo em piso diferente foi a partida entre os dois no US Open da temporada passada, em partida essa que ficou marcada para muitos como uma das melhores do ano e com o incrível desempenho do Thiem no primeiro set quando o venceu por 6/0, mas, apesar disso, perdeu o jogo.

O espanhol possui vantagem de oito vitórias e apenas três derrotas. Rafa busca vencer o torneio pela 12ª vez – o espanhol nunca perdeu quando chegou na final do torneio. Thiem, por sua vez, busca ser o segundo tenista não espanhol desde 2003 a vencer o torneio de Barcelona. O único a conseguir tal façanha é Kei Nishikori quando conseguiu vencer em duas oportunidades: em 2014 e em 2015. O tenista nipônico ainda está vivo na chave e busca um lugar na final. Para isso, terá o russo Daniil Medvedev como próximo adversário.