Thiem confirma favoritismo, bate Medvedev e é campeão do ATP 500 de Barcelona

Sem perder sets durante o torneio, Dominic Thiem é o campeão do ATP 500 de Barcelona após vencer o russo Daniil Medvedev por 6/4 6/0. Com isso, se torna o segundo tenista, além de Roger Federer, a conquistar dois títulos na atual temporada. O austríaco se tornou desta forma o quarto tenista a vencer o torneio espanhol nos últimos 15 anos – Rafael Nadal venceu em 11 oportunidades, Kei Nishikori foi bicampeão em 2014 e em 2015 e Fernando Verdasco foi campeão em 2010.

O austríaco se tornou o primeiro de seu país a ser campeão em Barcelona desde 1996 – ano em que Thomas Muster conquistou o título pela segunda vez. Mesmo com a vitória, se manterá como quinto colocado na próxima atualização do ranking.

Cometendo muitos erros não forçados no início da partida, Thiem foi quebrado logo em seu primeiro game de serviço. Mais firme do que seu adversário, Medvedev aproveitou para abrir 3 a 0 de vantagem na primeira parcial. Jogando mais solto, o austríaco conseguiu correr atrás do prejuízo ao ganhar cinco games seguidos e virou o placar para 5 a 3. Thiem chegou a ter um set point durante o saque do russo, mas só liquidou a série em seu game de serviço ao fechar por 6/4.

Muito abaixo de seu nível de tênis, Medvedev venceu apenas cinco pontos no segundo set – sendo dois em seu serviço. O russo obteve percentuais baixos de pontos vencidos com o primeiro e segundo saques – 18% e 0% respectivamente. Com isso, Thiem não teve dificuldade em continuar jogando solto e finalizou a partida ao vencer a segunda parcial por 6/0 em 1h14. Este foi o jogo mais rápido do austríaco durante o torneio.

Este é o 13º título da carreira de Dominic Thiem e o 9º em saibro. “Vencer isso significa muito para mim porque é um torneio especial e muito tradicional. Apenas grandes jogadores venceram aqui. Rafa venceu por 11 vezes e significa muito para mim que (Thomas) Muster tenha vencido aqui duas vezes. É um grande momento para mim”. Algoz de Rafael Nadal, Thiem se tornou o primeiro tenista a vencer o espanhol quando o ex líder do ranking chegou à semifinal do torneio de Barcelona.