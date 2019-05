Em seu retorno ao saibro, Federer vence Gasquet com tranquilidade e avança em Madrid

Após ter ficado quase três anos afastado do saibro, o #3 Roger Federer voltou a jogar torneios em terra batida. A última vez que o tenista suíço havia jogado nesse piso foi em 12 de maio de 2016 quando perdeu em sets diretos para Dominic Thiem – número 16 do ranking até então – no Masters 1000 de Roma.

Em apenas 52 minutos, Federer venceu o #39 Richard Gasquet com facilidade em sets diretos. Com parciais de 6/2 6/3, o ex-número um amplia a vantagem e, com o jogo de hoje, anotou sua décima vitória seguida em cima do francês. O tenista gálico, por sua vez, voltou ao circuito depois de ter ficado afastado desde outubro da temporada passada. Gasquet passou por uma cirurgia de hérnia em 18 de janeiro deste ano.

Apenas duas quebras foram necessárias no primeiro set para o detentor de 20 Grand Slams sair na frente no placar com apenas 24 minutos de partida. Os dois tenistas tiveram números próximos de erros não forçados, mas Federer disparou o triplo de bolas vencedoras – 15 a cinco.

No segundo set, o suíço seguiu sem ter seu serviço ameaçado e, com apenas uma quebra no oitavo game, se viu sacando para o jogo em 5/3. Confirmando com facilidade seu serviço, o tenista helvético liquidou a partida em menos de uma hora e avançou para as oitavas de final. Com este resultado, Federer alcançou a marca de vencer 22 sets seguidos contra o Gasquet. Seu próximo adversário sai da partida entre o húngaro #36 Marton Fucsovics e o francês #18 Gael Monfils.

Roger Federer anunciou em janeiro deste ano que voltaria a jogar no saibro. O suíço comentou que sentia falta. “Eu fiz a coisa certa ao pular a parte de saibro ano passado, no ano anterior a este também, em 2016 eu estava lesionado. Então eu senti que queria tentar jogar de novo”. Ele busca vencer o torneio pela quarta vez – vale ressaltar que, além dele, somente dois jogadores venceram o torneio espanhol tanto no saibro quanto na época em que era disputado em quadra dura (desde 2009): Rafael Nadal e Andy Murray.