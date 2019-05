Zverev sofre, mas vence Dellien e se garante nas semifinais em Genebra

Em partida de três sets, o #5 Alexander Zverev, cabeça de chave número um do torneio, venceu o #92 Hugo Dellien para avançar à semifinal do ATP 250 de Genebra. O alemão fechou com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h24, nesta quinta-feira (23).

O boliviano saiu na frente no placar por 3/0 durante a primeira parcial ao conseguir uma quebra no primeiro serviço de Zverev. O número cinco do ranking conseguiu devolver e empatou a partida por 3/3. Dellien chegou a abrir 5/3, mas perdeu os quatro games seguintes e viu seu adversário vencer o primeiro set por 7/5.

Com apenas uma quebra no quarto game do segundo set, Zverev viu o jogo empatar em um set a um. O alemão perdeu apenas um ponto com o primeiro serviço, mas, em compensação, venceu apenas 25% dos pontos com seu segundo saque.

Disparando um total de sete aces apenas na terceira série, Zverev salvou as três chances que Dellien teve de quebrar seu serviço e aproveitou uma oportunidade para abrir 3/1 no placar e, apenas administrando a vantagem, liquidar a partida por 6/3 e garantir uma vaga na semifinal d torneio suíço.

Hugo Dellien iniciou a temporada como número 123 do ranking e, com esta campanha, já irá configurar entre os 90 melhores da ATP. Após a partida, Alexander Zverev comentou sobre isto ao mencionar que o boliviano é ótimo jogador e acredita que seu adversário irá terminar o ano em uma posição muito melhor do que a que começou. “Eu lutei um pouco no início, mas encontrei no final uma forma de vencer e isso é muito importante para mim agora”, finalizou o alemão.

Na semifinal do Geneva Open, Zverev encara o argentino #84 Federico Delbonis, que vem de vitória sobre o #91 Albert Ramos-Vinolas.