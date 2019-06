Imparável: Pliskova supera Kerber e conquista título de Eastbourne sem perder sets

Pela terceira vez em 2019, a #3 Karolina Pliskova, ergue um troféu de campeã. Na manhã deste sábado (29), a tenista da República Tcheca bateu a #5 Angelique Kerber, vencedora de três Slams, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h11 de partida, pela final do WTA Premier de Eastbourne, no Reino Unido.

Em uma semana abençoada pelos deuses do tênis, Pliskova se mostrou insuperável em todos os aspectos, a iniciar pelo serviço, com o qual marcou sete aces e uma dupla falta, vencendo 71% dos pontos com o primeiro saque e salvando um de dois break points obtidos por Kerber. Já na devolução, a tcheca conquistou 51% dos pontos jogados no serviço da alemã, fazendo ao todo 33 winners e 16 erros não-forçados, contra 22 bolas vencedoras e 19 erros não forçados da atual campeã de Wimbledon.

Com o triunfo, Pliskova empata com Justine Henin, Caroline Wozniacki e Chanda Rubin como a tenista com mais títulos em Eastbourne no século, com um total de dois, estando atrás, no geral, apenas de Chris Evert, que venceu três vezes, e de Martina Navratilova, que conquistou o troféu em 11 ocasiões distintas. Além disso, a ex-número um se juntou a Ashleigh Barty como a jogadora com mais títulos em 2019, somando três ao todo. Já para Kerber, foi a terceira final em Eastbourne, somando três derrotas: Paszek, em 2012, e Keys, em 2014.

O resultado faz Pliskova ultrapassar os 6.000 pontos no ranking da WTA, ficando apenas 490 atrás de Ash Barty, líder, estando na briga direta pela liderança após o Slam londrino. Já Kerber irá somar pouco mais de 100 pontos pelo vice-campeonato, mantendo-se na quinta colocação a frente de Wimbledon, onde defenderá os 2.000 pontos de seu triunfo em 2018.