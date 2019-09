Muchova domina Linette e é campeã do WTA de Seul

Em sua segunda final da carreira, a tcheca #45 Karolina Muchova conquistou o primeiro título ao passar fácil pela polonesa #48 Magda Linette no WTA de Seul. Muchova superou com surpreendente tranquilidade a rival com duplo 6/1, em 1h09, neste domingo (22). Há exatamente um mês atrás, Linette havia vencido o único confronto prévio entre as duas no Bronx Open.

Em jogo atrasado por mais de seis horas por causa da chuva, Muchova fez uma partida de poucos erros e também contou com um dia muito eficiente no saque. A tcheca só perdeu três pontos no serviço durante a primeira parcial e ainda contou com um dia muito impreciso de Linette. A polonesa só conseguiu tirar o zero do placar quando estava perdendo por 0/4 e, sacando para se manter no jogo no sétimo game, cometeu duas duplas faltas nos últimos dois pontos e viu a rival fechar o set com 6/1, em 32 minutos.

Assim como no primeiro set, Muchova manteve o nível altíssimo e abriu 3/0 vencendo 14 dos 16 pontos iniciais da segunda parcial. Linette conseguiu confirmar seu serviço após a conversa com o técnico na primeira parada técnica, mas não conseguiu equilibrar a partida daí para frente. No sexto game, a polonesa cometeu três duplas faltas, foi quebrada e a tcheca fez mais um game praticamente impecável para fechar o jogo e ficar com o troféu do Korea Open: 6/1, em 37 minutos.

Após o vice-campeonato em maio no seu país natal em Praga, Muchova, 23 anos, continuou sua ascensão, incluindo a campanha de quartas de final em Wimbledon, e agora coroa sua grande temporada com o título, que a coloca pela primeira vez na carreira no top 40 da WTA. Linette, 27, após conquistar o primeiro título de sua vida no Bronx Open um mês atrás, também atinge seu melhor ranking - #42.

Karolina Muchova já volta às quadras nesta semana. Em ação no WTA Premier 5 de Wuhan, ela enfrenta na estreia a compatriota #63 Marie Bouzkova. Já Linette disputa na próxima semana o qualifying do WTA Premier Mandatory de Pequim.