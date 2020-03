Semana dos sonhos: Thiago Wild vence Ruud e é campeão do ATP 250 de Santiago

eO brasileiro #182 Thiago Seyboth Wild fez história para o tênis do Brasil neste domingo (1º). O paranaense de 19 anos derrotou o norueguês #38 Casper Ruud e se sagrou campeão do ATP 250 de Santiago, disputado no saibro chileno.

Com o resultado, Ele é o tenista mais jovem a vencer um troféu na gira latino-americana desde Rafael Nadal, em 2005. Ele será o #113 do ranking amanhã, melhor posição de um adolescente brasileiro desde Guga em 1996.

O primeiro set foi bem complicado para o brasileiro. Apesar de ficar atrás por duas vezes no início, Wild se recuperou muito bem, jogando com um estilo muito agressivo. Após virar a partida, ganhou muita moral e ditou o ritmo do set. Com mais volume sobre Ruud, o paranaense conseguiu fechar por 7/5 saindo na frente da decisão.

No segundo set, o jogo começou a mudar. Thiago Wild chegou a fazer 3/2, com três aces seguidos, porém, começou a errar bastante e desperdiçar oportunidades de quebra. Ruud quebrou seu saque em 5/4, sendo que Wild teve 0/30 em três dos quatro games de serviço do norueguês. Mas foi o cabeça de chave dois quem se deu bem e fechou o set por 6/4.

Já no set decisivo, Wild começou a distribuir aces, somando 14 no jogo e tendo quebrado Ruud duas vezes, abrindo 4/1 e ficando próximo de fazer história em Santiago. Depois de mais alguns games jogados, Wild fechou a partida com o saque firme, fez 6/3 para ganhar o seu primeiro grande título da sua jovem e curta carreira.

Com o título, Wild encerra o jejum de títulos do Brasil, que não tinha um campeão de ATP desde Thomaz Bellucci, em Genebra 2015.