Em jogo dramático, Thiago Wild vence Davidovich Fokina e avança no Rio Open

O brasileiro #206 Thiago Seyboth Wild venceu a batalha contra o espanhol #90 Alejandro Davidovich Fokina de virada, por dois sets a um, com parciais de 7/5, 6/7 e 5/7, na primeira rodada do Rio Open. A partida teve duração de 3h49, nesta segunda-feira (17).

Foi a primeira vitória do jovem em uma chave de um ATP 500. Vale ressaltar que no passado, Thiago Wild, por ganhar a Maria Esther Bueno Cup em 2018, ganhou um convite para a chave principal, mas foi derrotado pelo japonês Taro Daniel.

A partida foi uma verdadeira montanha-russa e marcada por vaias da torcida, reclamações do espanhol com a arbitragem, quebras de serviço, lesões e muita emoção. Mas no fim, Thiago conseguiu vencer a batalha e garantindo 45 pontos no ranking da ATP.

Primeiro set

Logo no primeiro game os tenistas mostraram-se o quanto o jogo seria disputado. Wild teve sete break points para assim, garantir o game e começar o jogo quebrando o serviço.

Em seguida, Fokina também conseguiu a quebra e depois, igualou a partida em 2/2. Com winners passando dos 180 km/h, Thiago conseguiu novamente quebrar e confirmar seu serviço, abrindo 4/2. Ambos ainda ganharam um game cada até que Wild sacou para o set mas não conseguiu fechar, empatando o jogo em 5/5. Diante disso, espanhol depois de sacar por baixo e ouvir muitas vaias da torcida, fechou o game. Em seguida, quebrou Wild e fechou por 75.

Até o momento, mesmo com bastante erros, o espanhol variou bastante o seu estilo de jogo enquanto o brasileiro se manteve em apenas um modelo, no fundo, colocando bolas fortes e fundas.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Segundo Set

Já no primeiro game do segundo set, a grande disputa, igual no início do jogo, novamente reapareceu. Mesmo com quatro break points, Thiago não conseguiu fechar e a vitória ficou com Fokina. Após mais dois games com uma vitória para cada tenista, o espanhol solicitou atendimento.

Com isso, Wild ganhou força e virou o jogo para 5/3, mesmo com o espanhol continuando a provocação com a torcida brasileira e reclamando com o árbitro da partida. Depois, Fokina confirmou o serviço e Thiago, com o saque, tinha tudo para fechar o set, mas não conseguiu confirmar a vitória mesmo chegando a ter um set-point. O espanhol empatou por 5/5, situação igual ao que ocorreu no primeiro set.

Com isso, a situação se complicou mais para Wild. Dadovich fez 6/5 e teve três match points. Mas o brasileiro foi muito guerreiro, disputando e correndo em cada ponto e conquistou o game, levando ao tiebreak. Fokina chegou até a se machucar quando se desequilibrou e foi com tudo em cima da rede.

Após um novo saque por baixo de Fokina, a partida ficou parada por cerca de quatro minutos e houve muita reclamação dos dois lados. A torcida se inflamou contra o espanhol, mas o set ficou com Thiago Seyboth Wild, que venceu o tie-break por 3-7.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Terceiro set

Com o jogo pegando fogo, o terceiro set não poderia ser diferente e os três primeiros games foram para o brasileiro. O espanhol, parecendo estar meio abalado e com algumas dores, parecia não encontrar forças para rebater as bolas fortes de Wild.

Fokina lutou muito para enfim conquistar o seu primeiro game no segundo set, evitando uma segunda quebra e o jogo ficou em 3/1. Só que no game seguinte, o espanhol voltou a quebrar o brasileiro, que chegou a solicitar um atendimento na perna no início do set. No sexto game, Dadovich Fokina confirmou o saque e igualou a partida em 3/3. Em seguida, ele quebrou Wild novamente, ganhando o seu quarto game seguido.

Porém, no game seguinte, Wild conseguiu voltar para o jogo, quebrando o saque do espanhol e inflamando a torcida. E mais uma vez, Thiago confirmou o serviço, e fez 4/5. No game seguinte, Fokina ganhou o serviço, empatando novamente a a partida.

Com 5/5 no placar, e mais de 3h20 de jogo, Wild novamente confirmou o serviço, ficando de novo, a apenas um game da vitória. E ela veio no game seguinte, com o espanhol jogando a bola para fora e assim, Thiago Seyboth Wild confirma sua primeira vitória em uma chave principal de um ATP 500.

Agora, o brasileiro espera na segunda rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro o vencedor do confronto entre Borna Coric e Juan Ignacio Londero.