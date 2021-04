Gauff larga com vitória apertada contra Teichmann no Gippsland Trophy

A jovem #48 Cori Gauff está na segunda rodada do Gippsland Trophy, torneio estreante preparatório para o Australian Open, disputado no mesmo complexo. A norte-americana avançou após derrotar a #57 Jil Teichmann em um longo duelo na madrugada desta segunda-feira (1º).

O confronto teve 2h47 de duração no total, sendo mais de duas horas apenas no segundo e terceiro sets juntos. O placar foi de 2 a 0, com parciais de 6/3, 6(8)/7 e 7/6(5).

Gauff iniciou a partida na frente do placar, com um marcador de parcial que dá impressão de vitória tranquila, mas nem mesmo naquele momento, a situação foi fácil. As duas tenistas se mantiveram firmes em seus serviços e a norte-americana somente conseguiu a quebra no penúltimo game.

A liderança por 1 a 0 foi fundamental para a jovem estadunidense já que a equiparação entre ela e Teichmann ficou ainda mais forte até o final. Ela teve, inclusive, o dobro de duplas faltas que a suíça (8 a 4), mas compensou no aproveitamento de devoluções de segundo saque (37% a 27%), cenário em que ambas estiveram em 40% dos pontos.

O equilíbrio foi tão grande que as duas tiveram exatamente a mesma porcentagem de sucesso com o primeiro saque (71%) e praticamente a mesma com o segundo também: 48% para Gauff e 45% para Teichmann. Essa pequena diferença, porém, foi a chave para a vitória da norte-americana nos detalhes, além dos nove contra em break points salvos, em um total de 12 para ambas.

Esse cenário fez com que a número 48 do mundo ganhasse a pequena vantagem necessária nos dois sets intensos após o inicial. Foram diversas quebras anotadas, assim como mini-quebras em ambos os tie-breaks. O triunfo foi dividido em um para cada e assim, como ela já tinha a vantagem, Gauff garantiu a vitória no geral.

Na próxima rodada, Cori Gauff terá um duelo que, em tese, deve ser mais tranquilo. Sua adversária será a #371 Katie Boulter, que derrotou a #114 Anna Kalinskaya por 2 a 0 na estreia.