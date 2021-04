Sem Nadal, Espanha vence Austrália na estreia da ATP Cup

Na manhã desta terça-feira (2), a equipe da Espanha fez sua estreia na ATP Cup 2021 contra a equipe dona da casa, a Austrália. Mesmo sem o #2 Rafael Nadal, que acabou desistindo de sua partida minutos antes do início, os espanhóis despacharam os australianos vencendo o confronto por 3 a 0.

Domínio espanhol

Na primeira partida do confronto, o substituto de Nadal, #16 Pablo Carreño Busta derrotou o #38 John Millman por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4. Com início de primeiro set bastante disputado, o espanhol quebrou o saque do australiano logo no terceiro game, mas Millman devolveu no game seguinte. Busta conseguiu abrir vantagem mais uma vez no quinto game e manteve a vantagem até o fim.

No segundo set, o espanhol conseguiu a única quebra do set no quinto game e não deixou a vitória escapar e venceu o set por 6/4 e abriu vantagem para a Espanha no confronto.

No segundo confronto, #13 Roberto Baustista Agut derrotou o #23 Alex de Minaur de virada. De Minaur começou muito bem no primeiro set e abriu 5/1. O espanhol até conseguiu diminuir a vantagem, mas acabou sendo quebrado quando sacou em 5/4.

No segundo set, Baustista Agut jogou melhor assim como no final do primeiro set e logo no terceiro game conseguiu a única quebra do set. O espanhol manteve essa vantagem até o fim do set e empatou a partida.

Assim como no segundo set, Baustista Agut quebrou o saque do australiano no terceiro game e não permitiu a reação do adversário. O espanhol venceu o set por 6/4. Com essa vitória a equipe da Espanha chegou a duas vitórias e venceu o confronto.

Mesmo com a vitória garantida, os espanhóis Carreno Busta e Marcel Granollers derrotaram os australianos John Peers e Luke Saville por 6/4 e 7/5 no duelo de duplas, garantindo a vitória no confronto por 3 a 0.

A Espanha lidera o grupo B, que ainda conta com a seleção da Grécia.