Yarra Valley: com grande atuação, Muguruza vence Kenin na reedição da final do Australian Open

Com atuação praticamente impecável, a #15 Garbiñe Muguruza venceu o primeiro encontro com a #4 Sofia Kenin após a derrota na final do Australian Open 2020. A espanhola conseguiu a "revanche" em grande estilo, eliminando a estadunidense com duplo 6/2, em 1h17, nas quartas de final do Yarra Valley Classic, nesta quinta-feira (4).

Muguruza teve incríveis 15 winners e quatro erros não-forçados no primeiro set, além de cinco aces. Kenin, apesar de ter colocado 80% de primeiro serviço em quadra, não foi páreo para segurar o ímpeto da espanhola, que fechou a parcial em 31 minutos.

Os números de Muguruza foram menos impressionantes no segundo set - 11 bolas vencedoras e sete erros não-forçados -, mas ela conseguiu prevalecer. Kenin teve mais winners, 12, e nove erros, mas acabou falhando nos momentos decisivos.

Kenin conseguiu sua primeira quebra na partida no quarto game, mas Muguruza devolveu logo em sequência. No sétimo game, o mais longo da partida, a estadunidense chegou a salvar três break points, mas foi quebrada mais uma vez. A espanhola então confirmou a vitória na sequência: 6/2, em 45 minutos.

Este é um dos três torneios da série WTA 500 que estão sendo disputados em Melbourne, como preparação para o Australian Open. Muguruza, que só perdeu nove games em três partidas até agora, enfrenta nas semifinais a vencedora do confronto entre a #21 Marketa Vondrousova e a #47 Nadia Podoroska.