Bruno Soares abre temporada com título em Melbourne ao lado de Jamie Murray

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conquistaram o primeiro título após reeditarem a parceira. Eles foram campeões do Great Ocean Road Open, um dos ATP 250 disputados em Melbourne, na Austrália, como preparatório para o Australian Open. Na final, eles venceram os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(7), na madrugada deste domingo (7).

No duelo entre os cabeças de chave um e dois da competição, a dupla campeã saiu atrás no primeiro set, mas reagiram logo, conquistando uma quebra no oitavo game e depois, confirmaram o serviço para fechar a parcial. No segundo set, Bruno e Murray tiveram o serviço ameaçado logo no segundo game, mas se salvaram e depois conseguiram uma quebra.

Os colombianos devolveram a quebra na sequência e a partida foi para o tiebreak. O brasileiro e o britânico salvaram três set points e fecharam o set e o jogo na primeira oportunidade que tiveram.

Esse foi o 11º título da dupla, que sai fortalecida do torneio australiano. A conquista renderá 250 pontos para cada um e também, marcará a volta de Bruno Soares ao Top 5 no ranking das duplas. O mineiro ganhará duas colocações no próximo ranking da ATP, que será atualizado na segunda-feira. Jamie vai figurar como 22º.