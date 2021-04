Thiago Monteiro celebra boa semana após queda nas semifinais do Great Ocean Road Open

O brasileiro #83 Thiago Monteiro chega para a disputa do Australian Open em um bom momento. Nesta semana, ele venceu pela primeira vez quatro jogos seguidos em um torneio ATP e acabou sendo eliminado nas semifinais do Great Ocean Road Open.

Monteiro perdeu nas semifinais para o italiano #71 Stefano Travaglia, parciais de 6/3 e 6/4. Travaglia perdeu a decisão para seu compatriota, o jovem #36 Jannik Sinner. Este é um dos dois torneios da série ATP 250 que foram disputados em Melbourne como preparação para o Australian Open.

Apesar da queda nas semis, Monteiro conseguiu chegar à uma semifinal de um torneio ATP pela segunda vez, a primeira desde o ATP 250 de Quito em 2018. Ele venceu quatro jogos em um torneio desse nível de forma inédita, dois deles no mesmo dia.

Além disso, o número um do Brasil subiu nove posições e igualou sua melhor marca da carreira no ranking mundial, o 74º posto.

O que vem por aí

Monteiro estreia nesta segunda-feira (8) no Australian Open contra o eslovaco #103 Andrej Martin, às 21h (horário de Brasília). Seu adversário na segunda rodada pode ser o russo #8 Andrey Rublev, que conquistou a ATP Cup com a Rússia neste domingo (7). Ele é o único brasileiro na disputa de simples no primeiro Slam do ano.

O brasileiro também joga a chave de duplas em Melbourne. Ele e seu parceiro John Millman, dono da casa, enfrentam os argentinos Federico Coria e Diego Schwartzman com data e horário ainda indefinidos.