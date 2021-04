Sinner vence Khachanov em mais de três horas e vai à final do Great Ocean Road Open

Três sets e mais de três horas de jogo. No encontro entre dois dos principais cabeças de chave do torneio, #36 Jannik Sinner e #20 Karen Khachanov fizeram um grande jogo na semifinal do Great Ocean Road. O italiano levou a melhor por dois sets a um e avançou à decisão neste sábado (6), com parciais de 7/6(4), 4/6 e 7/6(4).

Disputa apertada

O segundo game deu uma mostra do que seria a partida. Com Karen Khachanov sacando, o russo precisou de 11 pontos (e salvar dois break points) para conseguir a vitória. Quebras de serviço, entretanto, vieram apenas no final. No 11º momento do cotejo, Sinner teve o saque rejeitado. No seguinte, após quatro break points, um set point e 11 pontos, o italiano forçou o tiebreak. Embalado, Sinner abriu 6-3 no derradeiro momento da peleja e fechou o primeiro set com 7-4.

Nos três primeiros games do segundo set, duas quebras de serviço - e Khachanov saiu vencendo do período por 2/1. No sétimo e oitavo games, novamente, serviços quebrados. O período acabou em mais uma quebra de saque, com o russo fazendo 6/4 no italiano.

A tônica seguiu no terceiro set: Jannik Sinner quebrou os aque do adversário, e tudo caminhava para uma vitória do italiano. Mesmo com games longos (o maior deles foi o sexto, com 13 pontos; segundo, quarto, sétimo e nono tiveram sete), o sacador confirmava o serviço.

A sequência foi interrompida no décimo game, quando Khachanov, mais uma vez, rejeitou o italiano. No 12º game, o russo chegou a ter um set point, mas não conseguiu aproveitá-lo.

No tiebreak, Sinner começou com um importante 3-1, mas o oponente foi buscar o 4-4. Depois disso, entretanto, três pontos consecutivos do italiano deram a vitória ao tenista.

Próximos jogos

Na final do Great Ocean Road Open, torneio ATP 250 disputado como preparatório ao Australian Open, Sinner vai enfrentar o também italiano #71 Stefano Travaglia, que eliminou nas semis o brasileiro #83 Thiago Monteiro.