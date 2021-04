Em seu primeiro torneio após 15 meses, Andreescu cai para Hsieh na segunda rodada do Australian Open

Após uma temporada memorável em 2019, a #9 Bianca Andreescu ficou 15 meses fora do circuito por conta de uma sequência de lesões. A canadense caiu na segunda rodada do Australian Open 2021 para a #71 Su-Wei Hsieh nesta terça-feira (9).

Com atuação memorável, Hsieh venceu com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h25, na quadra Rod Laver Arena quadra principal do complexo em Melbourne. Este foi o segundo confronto entre as duas, e a primeira vitória da taiwanesa.

Com muita variação, Hsieh conseguiu incomodar Andreescu durante toda a partida. A taiwanesa, número um do ranking de duplas, abriu 4/0 no primeiro set, movimentando a canadense na quadra e não dando ritmo para a cabeça de chave oito. A campeã do US Open conseguiu vencer três games em quatro e salvou dois set points no oitavo game.

Os números foram equilibrados - dez a oito em bolas vencedoras e 11 a 10 em erros não-forçados para Andreescu, porém Hsieh não esteve ameaçada no placar na primeira parcial. Sacando em 5/3, a canadense chegou a ter dois game points, mas não conseguiu confirmar. A taiwanesa fechou o primeiro set em 6/3, em 41 minutos.

Mais uma vez, Hsieh abriu vantagem no segundo set. Ela abriu 3/0, antes de Andreescu dois games seguidos, conseguiu a quebra de volta e teve chance de voltar para o jogo. A taiwanesa, porém, voltou a quebrar no sexto game e fez 4/2.

Os três games finais foram muito disputados, mas Andreescu não conseguiu converter suas chances. Além de alguns erros em momentos decisivos, a canadense não conseguiu superar a variação de Hsieh. A canadense tentou ser mais agressiva, moonballs e dropshots, mas não foi suficiente. Ela salvou o primeiro match point no oitavo game, chegou a ter um set point, mas a taiwanesa garantiu a vitória: 6/2, em 44 minutos.

💪 Giant-killer Su-Wei Hsieh sure loves the big stage.



Converting her third match point, Hsieh def. 8th seed Andreescu 6-3 6-2 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2N0EuknOsK — #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021

Na terceira rodada do Aberto da Austrália, Hsieh encara a vencedora do confronto entre a #81 Venus Williams e a qualifier #134 Sara Errani.