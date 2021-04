Krejcikova/Ram estragam festa local e são bicampeões de duplas mistas no Australian Open

A chave de duplas mistas do Australian Open 2021 foi encerrada neste sábado (20). Em partida relativamente tranquila, a tcheca Barbora Krejcikova e o norte-americano Rajeev Ram conquistaram o bicampeonato em Melbourne, estragando a festa da dupla da casa, formada pelos australianos Samantha Stosur e Matthew Ebden.

A parcial do primeiro set, por sinal, foi surpreendente para uma final: 6/1. O segundo, bem mais equilibrado, encerrou-se 6/4 para Krejcikova/Ram, campeões também em 2019.

Soberania

A partida já começou dominada por Barbora Krejcíková e Rajeev Ram: os quatro primeiros games foram vencidos por eles - sendo que o primeiro e o terceiro foram serviços quebrados de Stosur/Ebden. No sétimo momento, nova quebra de serviço da dupla tcheco-americana - e 6/1 no placar.

O segundo set começou de maneira completamente diferente. Até o nono game, todas as duplas confirmaram os respectivos saques No décimo, com o placar 5/4 a favor de Krejcíková/Ram, Stosur e Ebden perderam o momento que não poderiam. O serviço rejeitado fez com que a dupla anglo-americana confirmasse o set, a partida e o campeonato.

Krejcikova foi vice-campeã de duplas femininas, ao lado de Katerina Siniakova, enquanto Ram joga a final masculina ao lado de Joe Salisbury. Eles encaram Ivan Dodig e Filip Polasek neste domingo (21) .