Murray/Soares perdem para Ram/Salisbury e são eliminados do Australian Open 2021

Não deu para o único tenista brasileiro ainda competindo no Australian Open 2021. Fazendo dupla com o britânico Jamie Murray, Bruno Soares foi vencido na semifinal da chave de duplas masculina. A derrota foi para o norte-americano Rajeev Ram e para o também britânico Joe Salisbury. A partida aconteceu nesta sexta-feira (19).

Os dois sets foram bem competitivos, é bem verdade. Ram/Salisbury fecharam o jogo em 1h46, com parciais foramde 6/4 e 7/6.

Desatenção

Um dos grandes pecados de Murray/Soares foi não converter as chances momentos importantes da partida. Logo no segundo game, a dupla anglo-brasileira quebrou o saque dos adversários, ficando com vantagem de 3/0 no momento seguinte. Instantes depois, no quinto game, veio a primeira quebra de Ram/Salisbury.

Ainda com vantagem, Murray/Soares, mais uma vez, entregaram um game para os adversários: o nono. Pior: a derrota deixou o primeiro set com parcial de 5/4 para Rajeev Ram e Joe Salisbury. Sem perder a oportunidades, eles fecharam o primeiro período por 6/4. Os momentos mais longos foram o terceiro e o sétimo, com nove pontos.

Nada de quebras no segundo set. Tanto Murray/Soares quanto Ram/Salisbury não cederam serviços para os adversários, levando a partida para o tiebreak. Novamente houve um game com nove pontos: o quarto, com a dupla anglo-americana tendo dificuldades para confirmar o saque, mas conseguindo tal objetivo.

No tiebreak, um show de Rajeev Ram e Joe Salisbury. Eles começaram vencendo por 3-1, quebrando um dos serviços de Jamie Murray e Bruno Soares. Após o 3-2, Ram/Salisbury emendaram sequência de quatro pontos consecutivos e venceram por 7-2.

O que vem por aí

Na final da chave de duplas masculina, Rajeem Ram e Joe Salisbury enfrentam o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polásek, que bateram nas semis Mate Pavic e Nikola Mektic, cabeças de chave número dois do torneio.