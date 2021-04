Goffin vira pra cima de Bonzi e vai às quartas em Montpellier

O #15 David Goffin está nas quartas de final do ATP 250 de Montpellier, na França. A vaga foi garantida após vitória sofrida, de virada, pra cima do dono da casa #125 Benjamin Bonzi. O placar foi de 2 sets a 1 a favor do cabeça de chave 2, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5, nesta quarta-feira (24).

A partida foi muito equilibrada. Os dois se destacaram nas devoluções e tiveram dificuldade no saque e venceram quase metade dos pontos (44%) no serviço do outro, o que resultou em muitos break points disputados - 33 -, além de 11 quebras.

Cinco das quebras registradas aconteceram no primeiro set. Goffin e Bonzi se revezaram no placar, com o francês levando a melhor no detalhes. Três vitórias no saque do oponente contra duas sofridas foi o panorama da etapa inicial para o dono da casa, que abriu na frente do placar geral.

Favorito, o número 15 do mundo não se deixou abalar e voltou firme para os dois sets seguintes. Seu aproveitamento de saque melhorou, mesmo que tenha sofrido ainda em alguns momentos, e ele conseguiu ser superior ao adversário.

O cenário foi o mesmo tanto na segunda etapa quanto na terceira. Goffin anotou duas quebras, sofreu uma e saiu vencedor. Bonzi se manteve no jogo até o final, mas acabou perdendo.

David Goffin avança agora às quartas do Open Sud de France para enfrentar o #36 Lorenzo Sonego. O italiano derrotou o #92 Sebastian Korda na segunda rodada, por 2 sets a 0.