Após vice no Challenger de Biella, Murray perde para Gerasimov na estreia do ATP 250 de Montpellier

Na tarde desta terça-feira (23), o bielorrusso #78 Egor Gerasimov surpreendeu o britânico ex-líder do ranking e atual #124 Andy Murray na primeira rodada do ATP 250 de Montpellier. Gerasimov anotou 7/6(8) e 6/1, em 1h43.

O primeiro set foi bastante disputado com ambos jogadores muito constantes nos seus games de serviço. Gerasimov até conseguiu quebrar o serviço do britânico no sétimo game, mas Murray devolveu a quebra no game seguinte para empatar a partida. Sem mais quebras, o set foi ser finalizado no tiebreak, que foi muito disputado. O bielorrusso salvou um set point e conseguiu vencer por 10-8.

No segundo set, Gerasimov começou melhor e rapidamente abriu 5/0 com duas quebras de vantagem. Murray, que foi vice-campeão no Challenger de Biella há pouco mais de uma semana, ainda confirmou um game de serviço e salvou um match point, mas não conseguiu devolver nenhuma das quebras e perdeu o set por 6/1.

Na próxima rodada do Open Sud de France, Gerasimov enfrenta o vencedor do duelo entre o #34 Jannik Sinner e o #60 Aljaz Bedene.