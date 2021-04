Maior favorito em Montpellier, Bautista-Agut derrota Humbert e avança às semis

As quartas de final do ATP 250 de Montpellier reservaram um confronto entre dois dos principais cabeças de chave do certame. A vitória foi do melhor ranqueado no ranking da ATP: o #13 Roberto Bautista-Agut foi à semifinal ao derrotar o #32 Ugo Humbert nesta sexta-feira (26) por dois sets a zero.

Em apenas 1h16, o espanhol venceu os dois períodos da peleja por 6/3. Os dois sets, entretanto, tiveram histórias bem distintas.

Resultados iguais

Nos três primeiros games da partida, duas quebras de serviço - uma para cada lado. A peleja seguiu empatada até o sexto game: no sétimo, o francês foi rejeitado no saque. Dois momentos depois, Humbert, novamente, teve o saque quebrado - e o espanhol venceu o período por 6/3.

O segundo set teve, apenas, uma quebra de serviço: no quarto game, Bautista-Agut venceu o francês e colocou 3/1 no placar. Dali em diante, o cabeça de chave 1 apenas controlou a vantagem e fez 6/3 para conquistar a vitória.

O que vem por aí

Nas semifinais do Open Sud de France, Bautista Agut enfrentará o qualifier alemão #144 Peter Gojowczyk, que vem de vitória sobre o #102 Dennis Novak.