Carter/Stefani perdem de virada para Guarachi/Krawczyk na decisão em Adelaide

Em grande fase na carreira, a brasileira Luisa Stefani acabou ficando com o vice-campeonato do torneio de duplas do WTA 500 de Adelaide, disputado na Austrália. Stefani e a estadunidense Hayley Carter perderam a decisão para a chilena Alexa Guarachi e Desirae Krawzcyk, também dos EUA, na madrugada deste sábado (27).

Guarachi/Krawczyk fecharam a partida com vitória no match tiebreak, parciais de 6/7(4), 6/4 e 10-3, em 1h48. Este foi o terceiro título da dupla, o primeiro em nível WTA 500.

Esta foi a sexta decisão disputada por Carter/Stefani em 15 meses. As duas já conquistaram dois títulos de nível WTA, em Tashkent 2019 e Lexington 2020. Neste ano, elas também ficaram com o vice-campeonato do WTA 500 de Abu Dhabi, primeiro torneio do ano.

A campanha em Adelaide leva Stefani a igualar seu melhor ranking da carreira em duplas - o 30º posto. Carter também alcançou sua melhor marca e vem logo atrás, em 31º.

Carter/Stefani estão em quinto na corrida ao WTA Finals, torneio que envolve as oito melhores duplas do ano e está marcado para novembro, em Shenzhen, na China.