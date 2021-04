Goffin supera Bautista-Agut em Montpellier e vence primeiro título em mais de três anos

Em partida bastante disputada, o cabeça de chave número dois do ATP 250 de Montpellier venceu o número um na decisão. O belga #15 David Goffin conquistou o primeiro título em torneios da ATP desde 2017 após bater o espanhol #13 Roberto Bautista-Agut por dois sets a um.

Em 2h17 de jogo, Goffin virou a partida. No primeiro set, vitória do espanhol por 7/5. Depois, o belga fez 6/4 e 6/2. Esta foi a 14ª final de torneios ATP para o ex-número 7 do mundo, a primeira desde Cincinnati 2019, e o quinto título.

Cirúrgico

No fim das contas, venceu a partida quem conseguiu quebrar o saque do rival em momentos importantes de cada set - sobretudo começos e finais de cada período. O primeiro set é um exemplo: logo no quarto game, Bautista-Agut conseguiu rejeitar o belga - sendo que, no momento anterior, o espanhol precisou de nove pontos e salvar um break point para confirmar o próprio serviço.

A resposta veio no nono game, quando Goffin quebrou saque do adversário. O belga, entretanto, não decolou: no décimo momento, precisou de nove pontos para confirmar o saque; no 12º, foi vencido pelo espanhol e perdeu o primeiro set: 7/5.

O segundo set foi bem mais estável e com menos erros que o primeiro. Logo no primeiro game, Goffin quebrou o serviço de Bautista-Agut e saiu na frente. Dali para frente, sem saques rejeitados, o belga confirmou a vitória por 6/4.

No terceiro período, novamente o primeiro game foi fundamental. Com Bautista Agut sacando, novamente, Goffin quebrou o saque do adversário após três break points em sete pontos.

O belga segurou o ímpeto do espanhol, que teve dois break points em nove pontos no segundo momento, mas não conseguiu devolver a vantagem do belga. No sétimo game, mais uma quebra de serviço de Goffin - que, no momento seguinte, em sete pontos, salvou um break point e confirmou o 6/2 no período.

O que vem por aí

Os dois tenistas seguem agora para a disputa do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Goffin estreia contra o #37 Jan-Lennard Struff, enquanto Bautista-Agut tem pela frente um confronto espanhol contra o #56 Alejandro Davidovich Fokina.