Matos/Meligeni Alves batem Arneodo/Paire em Córdoba e conquistam primeiro ATP da carreira

Uma dupla brasileira conquistou o título do ATP 250 de Córdoba. Em dois sets, Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves venceram maior título da carreira, o primeiro em nível ATP, batendo na decisão o monegasco Romain Arneodo e o francês Benoit Paire na decisão, realizada neste domingo (28).

O primeiro set da partida foi equilibrado: 6/4 a favor de Matos/Meligeni Alves. No seguinte, entretanto, pouco houve de competitividade: 6/1 para os brasileiros contra Arneodo/Paire.

Com o título, os brasileiros se aproximam do top 100 do ranking de duplas. No momento, Meligeni Alves é o #101, e Matos vem logo atrás. Esta é a melhor posição de ambos na carreira.

Título brasileiro

Como já dito, o primeiro set foi bastante equilibrado. Dos dez games, entretanto, apenas três tiveram a pontuação máxima permitida pelo regulamento. E um teve quebra de serviço. Justamente o último. Quando venciam Arneodo/Paire por 5/4, os brasileiros rejeitaram a dupla franco-monegasca e confirmaram o 6/4 no primeiro período.

No segundo, entretanto, Matos e Meligeni Alves tiveram muita vantagem em relação aos adversários. Os brasileiros quebraram o saque dos europeus logo no segundo game do set. No sexto, repetiram a dose - e ficaram com 5/1 no placar. No momento seguinte, confirmara o saque para, na Argentina, conquistarem o título inédito.