Muguruza supera Kudermetova e avança no WTA 500 de Doha

A espanhola #16 Garbiñe Muguruza bateu a russa #34 Veronika Kudermetova na estreia do WTA 500 de Doha. A ex-número 1 do mundo anotou 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6(4), em 1h47, em torneio disputado no Catar.

Com um primeiro set sem enfrentar dificuldades, Muguruza aproveitou bem seu primeiro serviço - onde teve mais de 70% de aproveitamento dos pontos tentados -, salvou as duas ameaças de break points que sofreu, além de forçar duas quebras de serviço da adversária, o que possibilitou a vitória na parcial por 6/2.

Já no segundo set, Muguruza poderia ter repetido a facilidade do primeiro, mas sucumbiu nos momentos chaves. No décimo e no 11º game, a espanhola teve a oportunidade de sacar para fechar o jogo, mas teve o serviço quebrado, o que levou a decisão para o tiebreak. No game desempate, a ex-número 1 saiu perdendo de 3-0, mas conseguiu segurar a ansiedade e ganhou por 7/6(4) e o jogo por 2 sets a 0.

Na segunda rodada do Qatar Total Open, Muguruza enfrenta a atual campeã do torneio, a bielorrussa #8 Aryna Sabalenka, que estava de folga na estreia. O duelo está previsto para ocorrer na quarta-feira (3), com horário a ser definido.