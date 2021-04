Sabalenka derrota Ann Li em sets diretos e vai à quarta rodada no Australian Open

A #7 Aryna Sabalenka segue avançando no primeiro Grand Slam do ano. A tenista garantiu vaga para a quarta rodada do Australian Open nesta quinta (11), após vitória tranquila sobre a #69 Ann Li em exatamente uma hora. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.





As duas etapas tiveram praticamente a mesma duração e foram bastante parecidas em termos de disputa do marcador. Sabalenka garantiu duas quebras em cada e somente correu risco em seu serviço em um único game, na segunda etapa, quando teve que salvar quatro break points.

A bielorrussa se recuperou naquele game com uma combinação de golpes que foram sua marca durante o jogo. O saque aberto preciso e forte jogou a adversária para fora de quadra na maior parte das vezes e deixou espaço para que a número 7 do mundo finalizasse com um winner na paralela.

Em bolas vencedoras, Sabalenka massacrou a oponente, com 28 contra dez. Ela também anotou sete aces, enquanto a norte-americana teve apenas um. Mesmo que tenha cometido menos erros não-forçados, Ann Li não conseguiu fazer seu jogo prevalecer e sucumbiu diante da intensidade vinda do outro lado.

Aryna Sabalenka chega agora à sua melhor campanha no Aberto da Austrália, e busca fazer mais. No entanto, para isso, ela pode ter a #11 Serena Williams pelo caminho. Sua próxima oponente sairá do confronto entre a ex-número um e a #101 Anastasia Potapova.