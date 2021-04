Freguesia: Monteiro vence Carballés Baena pelo segundo torneio seguido e avança em Buenos Aires

Número 1 do Brasil, o #74 Thiago Monteiro bateu o seu freguês, o #97 Roberto Carballés Baena na primeira rodada do ATP 250 de Buenos Aires. Monteiro venceu o espanhol com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h25, nesta segunda-feira (1º).

Esta foi segunda semana seguida que os dois se enfrentaram - Monteiro também venceu em dois sets na semana passada em Córdoba. No total, são seis confrontos entre os dois, e 100% de aproveitamento para o brasileiro.

Monteiro usou muito bem seu primeiro serviço na partida, vencendo 90% dos pontos nesta situação. Além disso, o brasileiro mostrou muita mobilidade para sobreviver aos ralis longos e também potência, principalmente com seu forehand. No primeiro set, o brasileiro enfrentou dois break points, no segundo e oitavo games, mas fechou a parcial sem ser quebrado: 6/2, em 42 minutos.

No segundo set, Monteiro quebrou no quinto game, mas Carballés Baena finalmente conseguiu sua quebra na sequência. Ele, porém, não conseguiu manter a consistência. O brasileiro venceu 12 dos últimos 14 pontos do jogo, sendo dez seguidos, e garantiu a vitória com 6/3, em 43 minutos.

Nas oitavas de final do Argentina Open, Monteiro encara o sérvio #42 Miomir Kecmanovic, cabeça de chave 4 do torneio, que estava de folga na rodada inicial. Os dois se enfrentaram apenas uma vez, e no qualifying do Australian Open 2019, e Kecmanovic venceu a partida em pouco mais de uma hora.