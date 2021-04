Monteiro confirma retrospecto contra Carballés Baena e vai às quartas em Córdoba

O bom início de temporada de #74 Thiago Monteiro teve continuidade nesta quinta-feira (25). O brasileiro confirmou vaga nas quartas de final do ATP 250 de Córdoba após superar o espanhol #96 Roberto Carballés Baena por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20. Com o resultado, ele mantém o perfeito retrospecto diante do espanhol, com cinco vitórias em cinco confrontos.

Aos 26 anos, Monteiro está atualmente com o seu melhor ranking da carreira, no 74º lugar. Ele já tem oito vitórias na temporada, com destaque para a campanha semifinal no ATP 250 de Melbourne, disputado na semana anterior ao Australian Open. Já no primeiro Slam de 2021, ele venceu a estreia contra o eslovaco Andrej Martin e caiu para o top 10 Andrey Rublev na fase seguinte.

Vindo de vitória no duelo brasileiro contra João Menezes na estreia do torneio argentino, Monteiro já garante pelo menos 45 pontos no ranking da ATP e ele pode chegar a 90 se vencer mais uma partida, o que o colocaria em sua melhor posição no ranking na carreira.

O cearense tenta alcançar sua terceira semifinal de ATP na carreira e a segunda no ano. Ele enfrenta nas quartas de final do Córdoba Open jovem argentino de 19 anos, #335 Juan Manuel Cerúndolo, que vem de vitória surpreendente sobre o sérvio #41 Miomir Kecmanovic, cabeça de chave 3 do torneio.

Cerúndolo nunca havia vencido uma partida nesse nível antes dessa semana, e derrubou outro brasileiro na primeira rodada, o #119 Thiago Seyboth Wild.