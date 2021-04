Keys estreia na temporada com grande vitória sobre Bencic em Doha

De volta aos torneios após mais de cinco meses, a #19 Madison Keys estreou em 2021 com grande vitória. Ela anotou 2 sets a 0 sobre a #12 Belinda Bencic na primeira rodada do WTA 500 de Doha, em apenas 1h08. A estadunidense anotou 6/4 e 6/1 diante da cabeça de chave 6 nesta terça-feira (2).

Este foi o terceiro confronto entre as duas no circuito, o primeiro desde 2015. Keys agora lidera o confronto direto com duas vitórias.

Keys ficou de fora da gira do Australian Open deste ano porque testou positivo para Covid-19 logo antes da viagem a Melbourne. Mesmo estando longe das disputas desde setembro do ano passado, em Roland Garros, ela esteve em um ótimo dia.

No primeiro set, Keys abriu 3/0 logo de cara e chegou a sacar para o set em 5/3, mas foi quebrada, mas não se abalou. Ela terminou a primeira parcial com 13 a oito em winners, 14 a 10 em erros não-forçados, explorando muito o segundo saque de Bencic - a suíça colocou apenas 49% do primeiro serviço em quadra na série inicial. Assim, a estadunidense conseguiu a segunda quebra no jogo no décimo game e fez 6/4, em 41 minutos.

Enquanto a rival fazia sua estreia na temporada, Bencic sentiu a sequência de jogos. A suíça jogou no último sábado (27) a final do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, onde perdeu o título para Iga Swiatek.

No segundo set, Keys atropelou. A estadunidense aumentou a frequência de winners - foram 11 em sete games - e cometeu apenas três erros não-forçados, 11 a menos que na parcial anterior. Bencic teve a chance de voltar para o jogo no quinto game, quando a rival sacava em 3/1 e enfrentou break point, mas não conseguiu converter.

Keys venceu cinco games seguidos e os últimos dez pontos da partida, fechando a grande vitória com 6/1, em apenas 27 minutos.

Welcome back to the party, @Madison_Keys 🥳



Takes down No.6 seed Bencic 6-4, 6-1 in her first match since September!#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/I6VgYNFzF2 — wta (@WTA) March 2, 2021

Nas oitavas de final do Qatar Total Open, Keys encara a grega #25 Maria Sakkari, que bateu na estreia a wildcard #114 Mayar Sherif.