Tsitsipas encontra resistência, mas vence Gerasimov na estreia em Roterdã

Passou longe de ter facilidade, mas i #6 Stefanos Tsitsipas venceu o bielorruso #76 Egor Gerasimov na primeira fase do ATP 500 de Roterdã. Mesmo fechando a partida em "apenas" dois sets, a partida desta terça-feira (2) reservou dificuldades para o helênico.

No primeiro set, vitória apenas no tiebreak: 7/6 após 7-4 no game desempate. No período seguinte, novas sete vitórias necessárias para triunfar: 7/5.

Dificuldades

Logo no primeiro game sacado por Tsitsipas no jogo (o segundo da peleja), o grego teve uma prévia das dificuldades que viriam: ele precisou salvar dois break points para fechar o momento em nove pontos. No quinto e no sexto games, quebras de serviço dos dois tenistas. Sem mais grandes movimentações, o período foi para o tiebreak.

Após começar perdendo, o cabeça de chave 2 anotou três pontos consecutivos para abrir 3-1. Tomou o empate em 3-3 e, nos cinco pontos seguintes, anotou quatro para fechar o primeiro set por 7-4.

Novamente tendo dificuldades no começo, o grego precisou de mais nove pontos para fechar o terceiro game do segundo set, sacado por ele - com direito a um break point salvo.

Novamente em dois momentos consecutivos (agora, o quarto e o quinto), duas quebras de serviço. No décimo segundo game, quando tudo levava a crer que Gerasimov levaria também o segundo período para o tiebreak, o grego quebrou o saque do adversário novamente e fechou o segundo período e a peleja em 7/5.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Rotterdam Open, Tsitsipas enfrentará o polonês #30 Hubert Hurkacz, que venceu na estreia o #36 Adrian Mannarino.