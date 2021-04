Tsonga vira contra Feliciano López em Marseille e vence primeira em 17 meses

Tricampeão, o #66 Jo-Wilfried Tsonga garantiu avanço à segunda rodada do ATP 250 de Marseille, na França, nesta terça-feira (9). A vaga veio após vitória por 2 a 1 de virada na estreia, sobre o #61 Feliciano López, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, em 2h09.

Dono da casa, Tsonga buscava a primeira vitória no circuito desde novembro de 2019 - ele jogou apenas cinco partidas desde então por conta de lesão. Lopez mostrou consistência em seu jogo de base e dificultou a vida do francês, mesmo com seus golpes fortes de forehand.

Os dois tenistas deram poucas chances para trocas de golpes longas em seus serviços. O duelo acabou antes mesmo de começar em 32 dos pontos disputados, pois o francês e o espanhol anotaram 19 e 13 aces, respectivamente.

Os aproveitamentos de primeiro saque também foram bem altos, com 75% para o dono da casa e 83% para o espanhol. A partida foi tão equiparada, que ambos tiveram o mesmo número de quebras, com duas cada.

A diferença a favor de Tsonga é que ele teve as duas baixas em seu serviço ainda no primeiro set, e depois se recuperou. Ele ficou mais regular nas outras duas etapas e aproveitou as chances que teve, que, mesmo sendo apenas uma em cada parcial, foram o suficiente para que aplicasse a virada.

Com a vitória, Jo-Wilfried Tsonga avança no Open 13 Provence para enfrentar seu compatritota #31 Ugo Humbert, cabeça de chave número 4, que saiu de bye na primeira rodada.