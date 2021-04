Algoz de Federer, Basilashvili supera Bautista-Agut e conquista título em Doha

Na tarde deste sábado (13), o #42 Nikoloz Basilashvili venceu o espanhol #13 Roberto Bautista-Agut por 7/6 e 6/2 e conquistou o título do ATP 250 de Doha. Ele precisou de 1h29 para garantir seu quarto título na carreira, o primeiro desde Hamburgo 2019.

O primeiro set foi bastante equilibrado, ambos jogadores muito consistentes nos seus games de serviço. Sem nenhuma quebra, o set foi ser decidido no tiebreak. No início do game desempate, nenhum dos jogadores pontuaram nos seus serviços, mas o georgiano melhorou e venceu o por 7/6(5).

Após vencer o primeiro set, o georgiano controlou o segundo set. Basilashvili quebrou o serviço do espanhol duas vezes e venceu o set por 6/2 para vencer a partida e seu quarto título na carreira.

Com a vitória, o georgiano conquistou o torneio para coroar a semana, em que bateu Roger Federer nas quartas de final.

Desde agosto, quando o circuito retornou da paralisação da pandemia, Basilashvili só havia vencido duas em 16 partidas até chegar a Doha. Com o título, o ex-número 16 do mundo sobe cinco posições no ranking e retorna ao top 40. O georgiano chegou a ser preso ano passado por agressão à ex-esposa.