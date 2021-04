Medvedev supera jogo duro contra Herbert e vence ATP 250 de Marseille

O #3 Daniil Medvedev confirmou seu favoritismo e bateu o #93 Pierre-Hugues Herbert na decisão do ATP 250 de Marseille neste domingo (14). A partida foi dura, mas o futuro número 2 do mundo anotou 6/4, 6/7(4) e 6/4, em 2h14. Este foi o quarto confronto entre eles, e a segunda vitória de Medvedev.

Medvedev enfrentou cinco break points durante a partida, mas só foi quebrado uma vez, ainda no primeiro set, que mesmo assim venceu por 6/4. Após perder o primeiro set em 38 minutos, Herbert conseguiu forçar o tiebreak no segundo.

Medvedev abriu 4-2 no game desempate, mas, depois disso, o nível caiu e Herbert conseguiu vencer cinco pontos seguidos para forçar um terceiro set. Durante a parcial, o russo chegou a xingar o árbitro em russo - ele o elogiou e pediu desculpas no discurso após o jogo.

O set final foi de games muito curtos e passou rápido - apenas 33 minutos. Medvedev só perdeu quatro pontos no seu serviço, e Herbert sete. O problema para o francês foi que, sacando em 4/5, ele não conseguiu manter a consistência. O russo converteu o primeiro break point do set e garantiu o décimo título na carreira.

Na atualização do ranking desta segunda-feira (15), Medvedev vai assumir pela primeira vez na carreira a segunda colocação, ultrapassando Rafael Nadal, que vai ter os seus pontos do título em Acapulco no ano passado descontados. O russo vai estar atrás apenas de Novak Djokovic.

Já Herbert, que já tem 19 títulos em duplas, incluindo todos os Slams e o ATP Finals, continua sem conseguir um título em simples. Ex-número 36 do mundo, ele disputou sua quarta final e ficou com o quarto vice-campeonato. Com a campanha no Open 13 Provence deste ano, ele vai subir 18 posições no ranking e entrar no top 75.