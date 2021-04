Khachanov e Tsitsipas são surpreendidos nas quartas do ATP 250 de Marseille

Dois dos principais favoritos à conquista do ATP 250 de Marseille 2021 caíram nas quartas de final do certame, disputadas nesta sexta-feira (12). Um deles foi o #21 Karen Khachanov. Apesar de um bom início, o russo sofreu a virada contra o qualifier #287 Matthew Ebden e perdeu por 2 sets a 1.

Em 1h54, Khachanov saiu na frente por 6/4. A parcial foi devolvida no set seguinte e, no período decisivo, Ebden deu show e anotou 6/2 ante o russo.

De virada

Logo no primeiro game da partida, Khachanov precisou de sete pontos para confirmar o saque. No terceiro e no quarto games, duas quebras de serviço - no último da sequência, por sinal, após longos nove pontos. Também longo foi o sétimo momento, quando o russo precisou salvar um break point para confirmar o saque após sete pontos. No décimo game, Ebden teve o serviço rejeitado e entregou o set para o adversário: 6/4.

No quinto game do segundo set, o russo teve um erro que custou muito caro: ele perdeu o único game que não teve serviço confirmado. É bem verdade que no momento seguinte ele complicou a vida de Ebden, forçando 11 pontos e um break point, mas, mesmo assim, não conseguiu recuperar o placar. No final das contas, 6/4 a favor do ex-top 40.

Após um começo de terceiro set complicado para Ebden (ele precisou de nove pontos para confirmar o segundo game, o primeiro que sacou), o qualifier deslanchou: quebrou o serviço do adversário no terceiro e quinto games e, sem quebras, chegou a 5/1 na contagem. Embora tenha desperdiçado dois break e match points (em game de sete pontos) no sétimo momento, no seguinte, ele carimbou a classificação para a semifinal ao fechar a peleja com 6/2 no período decisivo.

Esta é a primeira vez desde Atlanta 2018 que Ebden chega tão longe em um torneio. O desafio na próxima rodada do Open 13 é outro russo, o #3 Daniil Medvedev, que vem de vitória sobre o #34 Jannik Sinner.

Tragédia grega

O segundo favorito a decepcionar foi o atual campeão #5 Stefanos Tsitsipas. Sem conseguir deslanchar em momento algum da partida, o grego até venceu o primeiro set, mas precisou do tiebreak para derrotar #93 Pierre-Hugues Herbert. Nos períodos seguintes, entretanto, a vitória foi do dono da casa.

O francês anotou 6/7(6), 6/4 e 6/2, em 2h06. Esta foi a primeira vez que Herbert venceu um jogo diante de um tenista do top 5 na carreira.

His first win over a player in the Top 5 of the @FedEx ATP Rankings 👏



🇫🇷 @p2hugz takes out Stefanos Tsitsipas 6-7(8), 6-4, 6-2 to reach the @Open13 semi-finals. pic.twitter.com/JjtzVklajs — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

Herbert enfrentará um compatriota na próxima rodada, o vencedor do confronto entre o #31 Ugo Humbert e o #138 Arthur Rinderknech.