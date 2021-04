Ebden desiste, e Medvedev avança para enfrentar Herbert na final em Marseille

Neste sábado (13), o #3 Daniil Medvedev entrou em quadra em duelo válido pela semifinal do ATP 250 de Marseille, mas não precisou encerrar o jogo. Contra #287 Matthew Ebden, o russo foi favorecido por dores na perna esquerda do adversário.

A partida, é bem verdade, já se encaminhava para uma vitória de Medvedev. No primeiro set, vitória dele por 6/4. No segundo, no instante em que o australiano cedeu às dores, a parcial já estava 3/0 para o futuro número 2 do mundo.

Sem erros

O primeiro set foi tecnicamente equilibrado, sem o russo conseguir se impor - como muitos aguardavam. Medvedev, por sinal, sofreu no sexto game, quando teve que recuperar três break points em sete pontos. No momento seguinte, é bem verdade, impôs dificuldades ao adversário, que precisou de nove pontos para vencer. No nono game, o grande erro de Ebden: em 13 pontos, recuperou um break point, mas falhou no segundo. Logo na sequência, o europeu fechou a parcial em 6/4.

Logo no primeiro game do segundo set, o russo impôs três break points a Ebden - que entregou a contagem no terceiro deles. No terceiro momento, já sem forças, foram apenas três pontos a favor de Medvedev antes que o australiano pedisse atendimento médico - e desistisse da peleja na sequência.

Le jour de gloire est arrivé

Como diria a Marselhesa, hino nacional da França, "o dia da glória chegou" para o tênis do país. Na outra semifinal do Open 13 Provence, o #93 Pierre-Hugues Herbert surpreendeu o #31 Ugo Humbert e venceu por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2.

No primeiro set, muito equilíbrio e games curtos até o sexto momento da partida. Com Humbert sacando, foram dezessete pontos e cinco break points salvos pelo melhor ranqueado da partida. No seguinte, entretanto, não teve jeito: o serviço foi quebrado. No momento seguinte, o período foi encerrado em 6/3.

Sentindo o mal momento do adversário, Herbert quebrou o saque do rival logo no primeiro game do segundo set. No momento mais longo do período, o quinto (que teve sete pontos), novo serviço do melhor ranqueado rejeitado. Sem grandes problemas, coube a Herbert fechar a peleja com 6/2 no set final.