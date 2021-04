Karatsev domina Harris em Dubai e conquista primeiro título da carreira

Na tarde deste sábado (20), o russo #42 Aslan Karatsev venceu o sul-africano #81 Lloyd Harris e conquistou o título no ATP 500 de Dubai. O semifinalista do Australian Open 2021 anotou 6/3 e 6/2, em 1h15. Com sua primeira conquista no circuito, o russo vai entrar no top 30 do ranking mundial pela primeira vez.

No primeiro set, o russo começou muito intenso na partida e logo no segundo game conseguiu sua primeira quebra na partida. Karatsev rapidamente abriu 4/1 e manteve a vantagem até o fim do set para vencer por 6/3.

No segundo set, o russo seguiu dominando a partida. Karatsev quebrou o serviço do sul-africano logo no primeiro game para abrir vantagem. Harris ainda teve uma chance de devolver a quebra no sexto game, mas o russo conseguiu confirmar seu serviço e ainda quebrou o sul-africano no game seguinte. Karatsev confirmou seu game em sequência para vencer o set e partida.

Com o título, o russo vai subir para a 27ª posição no ranking da ATP. Karatsev começou o ano sem nunca sequer ter entrado no top 100.

Harris que estava na 81ª posição, subiu para a 52ª, melhor marca até agora. Esta foi a segunda final do sul-africano na carreira, e a segunda derrota para russos - ele perdeu em Adelaide 2020 para Andrey Rublev.