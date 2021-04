Shapovalov supera Chardy e vai às semis do ATP 500 de Dubai

Na manhã desta quinta-feira( 18), o canadense #12 Denis Shapovalov derrotou o francês #53 Jérémy Chardy por 7/5 e 6/4, em 1h24. Com a vitória, o cabeça de chave 3 garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 de Dubai.

No primeiro set, ambos jogadores foram muito consistentes nos seus games de serviço. A única chance de quebra do set só veio no 11º game, onde Shapovalov conseguiu quebrar o serviço do francês. Logo depois o canadense confirmou seu serviço para vencer o set.

O segundo set seguiu bastante disputado, com os jogadores vencendo seus games sem perder muitos pontos. Assim como no primeiro set, só houve uma chance de quebra em todo set e foi de novo para Shapovalov. O canadense não desperdiçou a chance que teve e quebrou o serviço de Chardy no nono game e em seguida confirmou seu serviço para vencer o set e a partida.

Em busca de uma vaga à decisão do Dubai Tennis Championships, Shapovalov enfrenta o vencedor da partida entre o japonês #41 Kei Nishikori e o sul-africano #81 Lloyd Harris.