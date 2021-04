Leylah Fernandez bate Golubic e levanta troféu inédito em Monterrey

A canadense #88 Leylah Fernandez bateu a suíça #102 Viktorija Golubic por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h31, e conquistou o título do WTA 250 de Monterrey, no México, na noite de domingo (21). Este é o primeiro título profissional na segunda final disputada pela jovem de 18 anos.

As duas jogadoras chegaram à final sem perder sets, num claro demonstrativo de boa qualidade técnica que vinham apresentando durante a semana. No primeiro set, Fernandez começou num ritmo frenético e conseguiu forçar duas quebras de serviços na adversária, que até tentou se recuperar na parcial, mas não conseguiu, inclusive, perdendo uma chance de quebra. No fim, 6/1 avassalador para Fernández.

Na segunda parcial, a partida foi mais equilibrada. Apesar de ter conseguido forçar uma quebra de serviço no terceiro game, Fernández perdeu a vantagem logo no game seguinte. No oitavo game a disputa foi grande, mas a canadense conseguiu novamente quebrar o serviço da adversária, sacando logo em seguida para fechar o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a conquista, Fernandez sobe 16 posições na atualização do ranking nesta semana, chegando perto do top 70, sua melhor posição na carreira. Já Golubic, que perdeu sua segunda final do ano para uma jovem - em Lyon, a derrota foi para Tauson -, retorna ao top 100.