Leylah Fernandez derrota Sorribes Tormo e vai à final em Monterrey

A #88 Leylah Fernandez se garantiu na final do WTA 250 de Monterrey, aos 18 anos. Em seu segundo ano de carreira, a tenista mais uma vez faz ótima campanha no torneio e está na decisão, após derrotar a #57 Sara Sorribes Tormo nas semifinais com um duplo 7/5 neste sábado (20).

A tenista canadense é a mais jovem da chave desse ano do torneio e surpreendeu a cabeça de chave número 7 nas semis. Ainda assim, o triunfo não veio fácil, sendo necessário brigar a todo momento para estar à frente. Além disso, Sorribes Tormo vinha de título em Guadalajara, quando bateu outra canadense na decisão, Eugenie Bouchard. Fernandez foi quebrada duas vezes em ambos os sets disputados, mas a oponente perdeu o serviço em três ocasiões em casa etapa.

O jogo se resumiu a um estilo bem agressivo da canadense, contra uma boa solidez de Sorribes Tormo no fundo da quadra. Muitas vezes, a jovem tenista precisou de variação e uma pressão ainda maior em quadra, com subidas à rede e voleios. Isso resultou em uma grande quantidade de winners a seu favor, com 35, e foi a diferença para lhe valer a vitória.

Leylah Fernandez conquistou então a vaga em sua segunda decisão de torneio na carreira, desde seu início no passado, e irá em busca de seu primeiro título. A primeira final aconteceu também no México, em Acapulco 2020, com derrota para Heather Watson por 2 a 1.

Fernandez ampliou seu histórico na competição para 6-1 com a vitória deste sábado (20). No ano passado, ela chegou até as quartas de final, quando foi derrotada por Elina Svitolina, eventual campeã do torneio. Sua adversária na final do Abierto GNP Seguros será a #102 Viktorija Golubic, que também avançou após vitória em sets diretos sobre a #72 Ann Li