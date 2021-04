Ao lado de Hayley Carter, brasileira Luisa Stefani vai à maior final da carreira em Miami

Tem brasileira na final do WTA 1000 de Miami! A parceria de Luisa Stefani e a estadunidense Hayley Carter venceu a canadense Gabriela Dabrowski e a mexicana Giuliana Olmos na semifinal do torneio nesta sexta-feira (2).

Dabrowski/Olmos venceram o primeiro set por 6/2. No período seguinte, Carter/Stefani deram o troco em 6/3. No set desempate, com uma chuva de erros de ambos os lados, 10-8 a favor da dupla da brasileira. O jogo teve 1h20.

Grande vitória

Com games limitados em sete pontos, Carter/Stefani sacaram quatro vezes no primeiro set e perderam três dos games que foram para o deciding point - o quarto, o sexto e o oitavo. No quinto, é bem verdade, elas rejeitaram o serviço das adversárias. Mas, sem conseguir engrenar, a norte-americana e a brasileira perderam o primeiro período por 6/2.

A maré virou completamente no segundo set. Nos três primeiros games, três vitórias de Carter/Stefani - no game seguinte, entretanto, Dabrowski e Olmos quebraram o saques das adversárias. No nono game, mais uma vez, nova vitória da norte-americana e da brasileira ao quebrar o serviço da dupla adversária. Com a vitória, 6/3 garantido e segundo período fechado.

De 18 pontos no terceiro set, foram 11 saques quebrados. Em determinado momento, Carter/Stefani abriram 7-4 - e Dabrowski/Olmos buscaram o empate. Quando a peleja estava 8-8, dois pontos consecutivos da norte-americana e da brasileira garantiram a vitória.

O que vem por aí

Esta será a oitava final para Stefani e Carter no circuito WTA, a sétima juntas. Elas conquistaram até agora dois títulos - Tashkent 2018 e Lexington 2019 - e agora disputam a primeira da série WTA 1000.

Na final do Miami Open, Carter/Stefani enfrentam a dupla japonesa Shuko Aoyama e Ena Shibahara, que vem de vitória sobre Bethanie Mattek-Sands e Iga Swiatek.