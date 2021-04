Barty vence Ostapenko com tranquilidade no WTA 1000 de Miami

Atual campeã do WTA 1000 de Miami, a #1 Ashleigh Barty segue na defesa do título. Neste sábado (27), em jogo válido pela terceira fase da competição, a australiana venceu, sem grande sobressaltos, duelo de campeãs de Roland Garros contra a #54 Jelena Ostapenko por 2 sets a 0.

Em uma hora e onze minutos, a australiana fez 6/3 no primeiro set, enquanto venceu o seguinte por 6/2.

Tranquilidade

Logo no primeiro game da partida, sacado por Barty, 16 pontos disputados e quatro break points salvos pela sacadora. Logo no segundo momento, Ostapenko teve o serviço quebrado pela australiana. No quinto, novo momento mais delicado para a número 1 do mundo, que precisou de oito pontos para confirmar o saque. Por fim, no nono, bastava à australiana vencer para fechar o set. E ela conseguiu, mas após 12 pontos e seis set points.

De tanto ensaiar no primeiro set, Ostapenko, enfim, conseguiu rejeitar o serviço da australiana: o segundo, primeiro no qual a cabeça de chave 1 sacou no período.

No seguinte, entretanto, a letã também teve o saque quebrado - após dez pontos e quatro break points. No quinto e no sétimo, mais uma vez, a ex-top 5, sofrendo com a variação da australiana, não conseguiu confirmar o game no qual sacava - o último deste, após oito pontos e um break point. Coube a Barty, então, utilizar o oitavo momento para encerrar o set em 6/2 e vencer a partida.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Miami Open, Barty enfrenta a vencedora do confronto de ex-líderes do ranking entre #26 Angelique Kerber e #15 Victoria Azarenka.