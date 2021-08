Bia Haddad supera primeira fase do quali do US Open; Felipe Meligeni sofre derrota dura

Após a vitória de João Menezes no primeiro dia do qualifying do US Open 2021, mais dois brasileiros entraram em quadra nesta quarta-feira (25), mas só a número 1 do país conseguiu a classificação. Ex-top 60 da WTA, a #174 Beatriz Haddad Maia eliminou a espanhola #241 Irene Burillo Escorihuela na primeira rodada.

Haddad Maia anotou 6/2 e 6/3, em somente 1h15. Esta foi a oitava derrota seguida da espanhola na temporada. A brasileira só teve seu saque quebrado uma vez na partida, quando sacava em 3/0 no segundo set, e não foi mais ameaçada em nenhum game de serviço.

Ela chegou a vencer 16 pontos seguidos entre o fim do primeiro e o início da segunda parcial, e terminou o jogo com apenas sete pontos perdidos no serviço.

Na segunda rodada, a brasileira encara a #117 Viktoriya Tomova, que vem de vitória sobre a #165 Grace Min. Bia Haddad não joga uma chave principal de Slam desde Wimbledon 2019.

Felipe Meligeni sofre derrota dura

Número 3 do Brasil entre os homens, o #201 Felipe Meligeni Alves nunca disputou uma chave principal de Slams, mas na rodada final do quali em Roland Garros neste ano. No US Open, porém, ele caiu logo na estreia diante do #239 Mats Moraing.

Moraing anotou 6/3, 4/6 e 7/6(2), em 2h02. O brasileiro chegou a ter três match points no seu saque no nono game, mas acabou perdendo cinco pontos seguidos e viu o alemão quebrar seu serviço. Meligeni forçou um tiebreak, mas perdeu os últimos cinco pontos da partida e foi eliminado.

Na próxima fase, o alemão encara o #126 Christopher O'Connell, que vem de vitória sobre o #174 Altug Celikbilek.