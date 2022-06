Arévalo/Rojer fazem história, vencem jogaço contra Dodig/Krajicek e conquistam Roland Garros

Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer conseguiram grande virada em cima de Ivan Dodig e Austin Krajicek neste sábado (4) e são os campeões das duplas masculinas em Roland Garros 2022. A partida, que aconteceu neste sábado (4) na Philippe Chatrier, contou com altíssimo nível de ambas as duplas, e terminou com parciais de 6/7(4), 7/6(5) e 6/3.

O primeiro set deu-se de maneira extremamente equilibrada, com nenhum dos lados conseguindo aproveitar os break points, e terminou no tiebreak, quando Dodig/Krajicek conseguiram marcar 7-4. A dupla formada pelo croata e o estadunidense cometeu, durante o primeiro set, menos erros não-forçados que os adversários - 5 a 12. No entanto, em termos de ataque, ambas as equipes provaram-se consistentes, com Arévalo/Rojer marcando apenas um winner a menos que os rivais, que fizeram um total de 24 bolas vencedoras.

O segundo set manteve-se equilibrado, mais uma vez sem nenhuma quebra para qualquer um dos lados. Arévalo/Rojer conseguiram salvar três match points quando tiveram de sacar em 4/5 e empataram o jogo mais uma vez, levando a decisão novamente a um tiebreak. A disputa já iniciou-se com um mini break, com Dodig cedendo o primeiro ponto com uma dupla falta e, ao empatarem em 5/5 no tiebreak, um saque vencedor colocou a dupla composta pelo salvadorenho e o holandês na frente e eles conseguiram empatar o jogo, com um set para cada lado.

Com mais confiança após a vitória do segundo set, Arévalo/Rojer conseguiram salvar todos os break points e conseguiram marcar a primeira quebra de toda a partida para fazerem 4/2. Conseguindo sustentar-se em seus saques, a dupla fechou o jogo marcando 6/3 no último set e levou seu primeiro título de Grand Slam como equipe.

Marcas

Rojer já possuía títulos em Grand Slams, tendo vencido Wimbledon em 2015 e US Open em 2017 com seu antigo parceiro, Horia Tecau. No entanto, após a vitória em Paris, o holandês de 40 anos torna-se o duplista mais velho a vencer um Major.

Para seu parceiro, Arévalo, a vitória foi inédita, uma vez que ele ainda não possuía nenhum título desta magnitude. Além disso, o salvadorenho entra para a história sendo o primeiro campeão de duplas masculinas da América Central.