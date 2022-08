De volta às quadras após título de Wimbledon, Rybakina é derrotada por Kasatkina em San Jose

Pela estreia do WTA 500 de San Jose, no Estados Unidos, a russa #12 Daria Kasatkina atual vice-campeã do torneio passou de virada pela cazaque #23 Elena Rybakina, que voltou às quadras pela primeira vez desde o título de Wimbledon. Em 1h40, a ex-top 10 fez 2 a 1 sobre a rival com parciais de 1/6, 6/2 e 6/0, na madrugada desta terça-feira (2).

Quase um mês após o troféu na grama inglesa, Rybakina começou o jogo trazendo todo seu embalo de 7 vitórias em sequência, não deu chances para Kasatkina no primeiro set ao fazer 6/1 em pouco mais de 30 minutos.

Mas o embalo da cazaque parou por aí. No segundo set, a dominância se inverteu. Kasatkina foi quem começou a tomar conta do confronto, fez 6/2 pra empatar o jogo e ampliou ainda mais sua vantagem sobre a rival na terceira parcial, com um ‘pneu’ perdendo apenas quatro pontos em seu serviço, fez 6/0 em somente 24 minutos e colocou números finais ao jogo.

O que vem por aí

Após passar pela campeã de Wimbledon, Kasatkina tem agora confronto mais tranquilo nas oitavas, encara a americana #316 Taylor Townsend, que veio do qualificatório e vem de vitória sobre a #279 Storm Sanders.