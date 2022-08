Pliskova bate Boulter pela primeira vez em três confrontos no ano e avança em San Jose

Após duas derrotas no confronto direto em 2022, a #15 Karolina Pliskova conseguiu derrotar a #127 Katie Boulter e superou a estreia no WTA 500 de San Jose, no Estados Unidos. A tcheca fechou a partida com parciais de 1/6, 7/6(5) e 6/3, em 2h15.

Pliskova terminou a partida com 16 a 27 em winners e apenas um erro não-forçado a menos - 29 a 30 -, incluindo 16 duplas faltas. Boulter, que havia derrotado a rival em Eastbourne e Wimbledon, na grama, dominou o primeiro set, mantendo-se firme na sua estratégia e contando com a inconsistência da ex-número 1 do mundo.

A tcheca teve quatro duplas faltas apenas na primeira parcial, somou oito erros não-forçados - o dobro da rival - e só conseguiu dois winners, contra nove da britânica, que converteu os três break points que oportunizou e marcou 6/1 em menos de meia hora.

No segundo set, Pliskova começou muito bem, com duas quebras logo de cara. No sexto game, a tcheca venceu um longo game, salvando três break points para fazer 5/1, mas, depois o nível caiu. A ex-número 1 do mundo voltou a errar muito, cometeu sete duplas faltas e foi quebrada sacando para fechar a parcial três vezes - em 5/2, 5/4 e 6/5.

Boulter, porém, não aproveitou a chance para fechar em dois sets. A britânica perdeu três dos seis pontos em que sacou no tiebreak e, subindo o nível na reta final, Pliskova venceu três pontos em sequência para finalmente empatar o jogo: 7/6(5), em 1h06.

As duas tenistas não foram especialmente bem no serviço no set final, mas Pliskova conseguiu salvar 1/3 break points, enquanto Boulter foi quebrada nas três chances que cedeu. A britânica chegou a sacar com a vantagem 1/0, mas só conseguiu confirmar o serviço uma vez na parcial, no quarto game.

Quando precisou do serviço, sacando em 5/3, a ex-número 1 do mundo conseguiu um de seus oito aces e encaixou outros bons primeiros saques para assegurar a vitória.

🇨🇿 @KaPliskova comes from a set down to defeat Boulter in San Jose!#MubadalaSVC pic.twitter.com/c3wxdamOWq — wta (@WTA) August 1, 2022

Adversária definida

Nas oitavas de final do Mubadala Silicon Valley Classic, Pliskova encara a #22 Amanda Anisimova, que bateu na estreia a wildcard #242 Ashlyn Krueger. As duas já se enfrentaram quatro vezes até hoje, e a tcheca venceu todas.