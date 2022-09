Em batalha de mais de três horas, Thiago Monteiro perde para Nuno Borges na Copa Davis

* Direto de Viana do Castelo, Portugal

Após a derrota de Felipe Meligeni contra João Sousa, o Brasil sofreu o seu segundo revés no confronto contra Portugal pela repescagem do Grupo Mundial I da Copa Davis. Em uma dura batalha, o #65 Thiago Monteirofoi superado por #93 Nuno Borges por dois sets a um, com parciais de 6/7, 6/4 e 7/6. A partida teve duração de 3h07. O evento está sendo disputado no piso duro rápido indoor, em evento realizado no Centro Cultural de Viana do Castelo, no norte do país lusitano.

Monteiro larga na frente

Nuno, , que recentemente ingressou no top 100 da ATP se tornando o sétimo português a romper essa barreira, começou o serviço e confirmando o game, abrindo 1/0.

No seguinte, o português já conseguiu a primeira quebra sobre Thiago, que ainda não estava achando suas bolas dentro da quadra No terceiro, apesar de Monteiro esboçar que poderia tentar uma quebra, o lusitano mostrou dois grandes winners e garantiu o 3/0 no placar momentâneo para Portugal.

Após o tempo, onde teve um período para conversar com o capitão Jaime Oncins, o cearense voltou muito melhor. Com ótimos saques e winners, o brasileiro conseguiu seu primeiro game em Viana do Castelo, deixando 3/1.

Em seguida, de forma avassaladora, Nuno Borges voltou a sacar muito bem. Com dois aces em três oportunidades, o português não demorou muito e voltou a aumentar a vantagem para o seu país, colocando 4-1 no placar.

No sexto game, já com os atletas intensamente dentro do jogo, Thiago até começou atrás, mas buscou uma boa reação e conseguiu vencer, fazendo 4/2 no set. Depois disto, Monteiro conseguiu sua primeira quebra. Devolvendo todas as bolas, o brasileiro começou a incomodar Nuno, que começou a cometer erros não forçados, dando assim, seu primeiro break na partida. Com um ótimo ritmo, o cearense continuou no seu bom momento. Com autoridade, venceu o game e garantiu a igualdade no placar para o Brasil: 4/4.

Depois do retorno de outro timeout, Nuno Borges conseguiu confirmar o seu serviço, com muita luta e voltou a vencer um game, colocando novamente Portugal em vantagem. Após esse feito, no game seguinte, mesmo com um pouco de tensão em ambos os lados, Monteiro garantiu a recuperação e igualou novamente o confronto.

Dois aces de Nuno Borges abriram o 11º game. Contudo, Thiago foi buscar e igualou em 30/30. O lusitano voltou a ficar na frente, mas de novo, Monteiro foi buscar, levando para o deuce. Contudo, acabou que o português levou a melhor, colocando os europeus no comando do set.

O 12º game reservou um verdadeiro espetáculo de tênis. Nuno teve um primeiro set point depois de uma grande troca de bolas e ataques de ambos os tenistas durante os primeiros pontos. No outro set point, Thiago foi buscar. No terceiro, novamente, Monteiro foi atrás. Em sua primeira chance que teve de buscar o game, foi a vez de Nuno conseguiu a recuperação após o sul-americano jogar a bola para fora. O português chegou na sua quarta oportunidade de fechar o set. E de novo, estava lá Thiago para salvar. Na sua segunda chance de fechar o game, o brasileiro concluiu com êxito e levou a partida para o tiebreak.

Thiago começou logo quebrando o lusitano, e depois confirmou seus dois serviços. Abriu quatro a zero em seguida. Nuno marcou um ponto e depois, Monteiro voltou a pontuar, colocando cinco a um. Após a troca de lados, o verde e amarelo continuou o bom momento e colocou mais uma vez a bola na quadra. Com cinco oportunidades de fechar o set, Nuno, com grande apoio da torcida portuguesa, chegou a salvar quatro deles, mas no quinto, jogou a bola na rede, confirmando assim, a vitória brasileira no primeiro set.

Grande recuperação de Thiago, que chegou a estar perdendo de 4/1 e salvou quatro set points frente ao tenista lusitano no penúltimo game.

Tudo igual

O segundo set iniciou com serviço do brasileiro. Apesar do sufoco e de quase vir a ser quebrado, o nordestino mostrou novamente um grande poder de recuperação, virando o confronto e fechando o game. Em seguida, de forma bastante disputada, Nuno confirmou o seu serviço e igualando o marcador.

Com o saque a seu favor, Monteiro conseguiu boas bolas com seu forehand e assim, recolocou o país novamente em vantagem sobre os europeus. No game seguinte, o brasileiro chegou a ter um break a seu favor, mas Nuno conseguiu salvar e em seguida, fechou e igualou tudo novamente.

Com o serviço em mãos, Thiago voltou a colocar o Brasil com a vantagem no placar. No sexto game, após estar perdendo de 40-0, o cearense foi buscar a igualdade e conseguiu levar para o deuce. Apesar do esforço, chegando até a salvar outras duas oportunidades, Nuno novamente conseguiu igualar a partida.

No sétimo game, veio a primeira quebra de serviço. O português aproveitou alguns erros do tenista sul-americano e conseguiu o break, colocando 4/3 no placar do set. Em seguida, com ótimos saques, Nuno confirmou o seu serviço e deixou o seu país com uma boa vantagem.

Depois, Monteiro voltou a confirmar o seu saque, deixando 5/4 no placar. No seguinte, equilibrado e tenso, o brasileiro salva um set point e leva para o deuce. Após um erro do tenista, Nuno Borges sacou para fechar. Depois da bola ser contestada por Thiago, o vídeo mostrou que e redonda encostou a ponta da circunferência na linha – ou seja -, dentro. O português confirma o set, com 6/4, levando o jogo para o último e decisivo momento

Borges faz a festa da torcida da casa

Os dois primeiros games foram com ambos os tenistas dentro um ótimo desempenhos nos primeiros saques, o que fizeram garantir vantagens tranquilas e que confirmassem seus respectivos serviços.

Dominante, Monteiro voltou a exibir ótimos saques e colocou o Brasil em vantagem novamente. Em seguida, o brasileiro continuou em bom momento no set, conseguindo abrir 15-40 no game posterior, mas Nuno foi buscar a igualdade. Na terceira oportunidade que teve de quebrar, novamente, o sistema de vídeo checagem salvou o português. Em seguida, Nuno foi bastante valente e garantiu o quarto game e a igualdade no marcador em 2/2.

Com dois aces seguidos, Thiago só precisou controlar o game para deixar novamente o Brasil em vantagem. Em seguida, veio a quebra. Muito sólido e confiante, Monteiro conseguiu o break e colocou a equipe verde e amarela com 2/4. No sétimo game, Nuno devolveu a quebra sob o cearense. Com confiança, o português sacou muito bem e confirmou seu serviço, empatando a partida em 4/4.

Em seguida, o brasileiro voltou a ganhar a confiança necessária para fazer bons saques e com isso, devolver a liderança ao time verde e amarelo. Depois, com o apoio e grito da torcida portuguesa, Nuno voltou a ter um bom serviço e devolveu novamente a igualdade ao placar.

Com o ginásio se transformando em um verdadeiro estádio do futebol, cada ponto foi comemorado como um gol. Mesmo assim, Thiago conseguiu conter o empenho dos portugueses e confirmar o seu serviço. Após um game de batalha, Nuno confirmou o seu saque e a partida, emocionante, foi para o tiebreak.

Após perder o primeiro saque, Monteiro conseguiu devolver uma das perdas. A partida ficou 4-2 antes da troca de lados. Um ponto para cada lado, 5-3. Após mais dois pontos de Nuno Borges, o português finaliza vencendo por 7-3.

Programação

Amanhã, o confronto das duplas abre o segundo dia de competições, seguido de, se necessário, os confrontos com os mesmos oponentes trocados.