Rybakina domina Bogdan nas semis em Portoroz e vai à primeira final desde Wimbledon

Campeã de Wimbledon em julho, a #25 Elena Rybakina volta à uma decisão após dois meses. Neste sábado (17), a cazaque atropelou a #65 Ana Bogdan nas semifinais do WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia. A cabeça de chave 3 anotou duplo 6/1, em 1h25. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

No geral, Rybakina foi dominante na partida, principalmente na devolução, com 11 break points oportunizados e cinco convertidos. A cazaque não foi quebrada nenhuma vez, apesar de ter enfrentando oito break points, quatro no primeiro game da partida e outros quatro no sexto game do segundo set.

Prevalecendo nesses momentos-chave, a campeã de Wimbledon confirmou o favoritismo com autoridade. Bogdan, que vinha de vitória sobre a brasileira Bia Haddad e também havia derrotado Ajla Tomljanovic na campanha, não conseguiu responder à agressividade de Rybakina, vencendo, no total, menos de metade dos pontos no serviço.

Aguardando adversária

Esta será a décima final de simples de Rybakina na carreira, a terceira em 2022, e ela busca o quarto título no circuito. Na decisão do Zavarovalnica Sava Portoroz, ela encara a vencedora do confronto entre a #82 Katerina Siniakova e a #213 Anna-Lena Friedsam.