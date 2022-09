Bia Haddad cai para Bogdan nas quartas de final do WTA 250 de Portoroz

Segunda cabeça de chave do WTA 250 de Portoroz, a #18 Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final da competição pela romena #65 Ana Bogdan. A partida, realizada nesta sexta-feira (16), teve vitória da europeia por 2 sets a 1. Este foi o terceiro confronto entre elas, e a primeira vitória de Bogdan.

No primeiro período, Bogdan venceu por 6/1, mas Bia Haddad reagiu e devolveu o placar na segunda parcial. No derradeiro set, vitória da romena por 7/5. A partida teve, ao todo, 2h39.

Derrota dolorida

A brasileira teve dificuldades para sacar no primeiro set, sendo rejeitada nos segundo (no segundo break point) e quarto (depois de 14 pontos e no quarto break point) games; no sexto, ela precisou de oito pontos para vencer. No terceiro momento, a romena também levou oito saques para vencer, recusando três break points; no sétimo, foram dez pontos, com Bogdan recusando um break point e aproveitando o segundo set point após dez pontos para encerrar a parcial por sonoros 6/1.

A maré virou completamente a favor de Bia Haddad Maia no segundo set. Ela aproveitou o melhor nível que mostrou no fim do primeiro set, quebrou nos segundo e quarto momentos, impondo dificuldades para a romena também no sexto game: foram 14 pontos, com a pior ranqueada recusando dois break (e set) points. Mas, logo na sequência, a brasileira venceu por novos 6/1.

Em games quase sempre curtos (uma das exceções foi o quinto, quando a romena venceu por oito pontos), Haddad Maia recusou a oponente no quarto momento e foi rejeitada no sétimo. No 12º, a brasileira voltou a ser refutada em oito pontos e viu a oponente surpreender, vencendo por 7/5.

Autocrítica

Após a derrota, Bia Haddad foi bastante sincera ao comentar a atuação. "Hoje eu não mereci ganhar. Pensei pequeno do primeiro ao último ponto, abri mão das minhas armas por toda partida, fiz um jogo totalmente emocional e o tênis de alto nível não aceita esse tipo de comportamento. Sigo firme em busca de evoluir", disparou.

Próximos jogos

Nas semifinais do WTA 250 de Portoroz, Bogdan enfrentará a campeã de Wimbledon #25 Elena Rybakina, que não precisou jogar sua última partida por conta de um W.O. da #92 Lesia Tsurenko.