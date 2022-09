Em final épica, Siniakova vence Rybakina e é campeã do WTA 250 de Portoroz

Em jogo válido pelo WTA 250 de Portoroz, a #82 Katerina Siniakovavenceu a #25 Elena Rybakina, campeã de Wimbledon, e consagrou-se campeã. Esta foi a final mais longa de um torneio de quadra dura da temporada, e terminou com parciais de 6/7(4), 7/6(5) e 6/4, em 3h06, neste domingo (18).

Essa foi a sétima vez que ambas se enfrentaram e com certeza foi a melhor partida entre todos os confrontos. Rybakina começou muito dominante e agressiva, abrindo 5/0, mas viu a rival empatar o jogo e levá-lo ao tiebreak. Siniakova até que tentou, mas o primeiro set foi vencido pela cazaque mesmo assim.

Já no segundo set, a campeã de Wimbledon esteve à frente durante boa parte da parcial, mas foi quebrada no fim do set e viu a adversária levar o jogo para o terceiro set no tiebreak novamente. Por fim, Siniakova conseguiu neutralizar a adversária e não precisou levar o jogo para o tiebreak, vencendo por 6/4.

Esse foi o terceiro título da tcheca em simples, sendo que o último tinha sido em 2017. Com essa vitória, Siniakova sobe 33 posições, voltando ao top 50, na posição de número 49. Ela não tinha bons resultados em simples há muito tempo, perdendo praticamente todas as suas partidas na primeira ou na segunda rodada neste ano.

O que vem por aí?

Agora, Rybakina segue para Tóquio para enfrentar #28 Ludmilla Samsonova na primeira rodada. O próximo torneio de Siniakova será em Monastir, em duas semanas.